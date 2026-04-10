KKTC’nin kalkınması ‘öncelikli hedef’

Hükümet ortaklarıyla birlikte dün Ankara’ya giden Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 2026 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü imzaladı. Daha sonra yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin, KKTC ekonomisini kalkındırmaya yönelik projeleri dile getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin kalkınmasının öncelikli hedef olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, KKTC’ye 23 milyar Türk Lirası kaynak tahsis edildiğini; bu bütçenin yüzde 48’ini altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 10’unu kamu maliyesi desteklerine, yüzde 42’sini ise savunma harcamalarına ayırdıklarını açıkladı.

Başbakan Üstel de “Yaklaşık 23 milyar TL olarak imzalanan anlaşma, yıl içerisinde sağlanan katkılarla birlikte yaklaşık 25 milyar TL’lik toplam kaynağa ulaşmamızı sağlayacak” dedi.

Mali İş Birliği anlaşması imzalandı

Başbakan Ünal Üstel, koalisyon ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2026 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Yılmaz ve Üstel, anlaşmanın ardından ortak basın açıklaması yaptı. Yılmaz, anlaşma kapsamında KKTC’ye 21 milyar lirası yeni ödenek olmak üzere toplam 23 milyar Türk Lirası kaynak tahsis edildiğini belirtti. Yılmaz, “Bu bütçenin yüzde 48’i altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 10’u kamu maliyesi desteklerine, yüzde 42’si ise savunma harcamalarına ayrıldı” dedi.

Eğitim ve sağlık yatırımları

Yılmaz, KKTC’de sağlık ve eğitim alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Yılmaz, Güzelyurt Devlet Hastanesi inşaatının bu ay tamamlanacağını, Pamuklu Devlet Hastanesi’nin açılışının 15 Kasım’a yetiştirileceğini, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin ise Türkiye’deki şehir hastaneleri standartlarında modern bir sağlık merkezi olarak planlandığını söyledi.

İhalesi altı ay önce yapılan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nde kaba inşaatta birinci kata gelindiğini ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü içindeki mevcut sağlık yapılarının da renovasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını kaydeden Yılmaz, “Eğitim alanında da adımlar atıldı. 17 okulun bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, 16 okulda çalışmalar devam ediyor. KKTC’deki 156 okulun geniş kapsamlı donanım ve tefrişat ihtiyaçları için de destek sağlanıyor. Ayrıca Otizm Merkezi, Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi projelerinin ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanıyor” dedi.

TAKBİS projesinin tüm alt projeleriyle bu yıl haziran ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, Parsel Sorgu uygulamasının halkın kullanımına açıldığını, KKTC genelinde fiber altyapı çalışmalarının ise “Bilişim Adası” vizyonunu desteklediğini söyledi.

Yol ve ulaşım projeleri

Yılmaz açıklamalarına şöyle devam etti:

“Girne Dağ Yolu’nda tadilat ve genişletme çalışmaları sürerken, yıl bitmeden yolun hizmete açılması hedefleniyor. Dipkarpaz-Zaferburnu güzergahında çalışmalar tamamlandı, Sadrazamköy-Kayalar güzergahında ise son aşamaya gelindi.

Trafik güvenliği için yapılan yatay ve düşey işaretleme çalışmalarında bugüne kadar 159 bin metrekare yol çizgi boyası uygulandı ve 4 bin 600 trafik levhası monte edildi. Yol ihaleleri kapsamında 344 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

KKTC Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi kapsamında ise 130 sabit, 20 mobil olmak üzere toplam 150 cihaz kurularak yapay zekâ tabanlı anlık hız tespit sistemi devreye alındı. Bu sayede, adadaki kazaların azalması ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.”

Tarım ve turizmde yatırımlar sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, narenciye sektöründe, ileri meyve işleme ve soğuk depolama kapasitesini geliştirme projesi kapsamında Güzelyurt’ta yapımı son aşamaya gelen tesisin yakında hizmete açılacağını söyledi.

Yılmaz, Körfez ülkelerine süt ihracatının savaş nedeniyle durması üzerine Türkiye’deki kurumlarla bir protokol çerçevesinde üreticilerin sütlerinin alımının yapıldığını kaydetti.

Turizm alanında, “Ada Kıbrıs” markasıyla yapılan lansmanın büyük ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, turizmin yıl geneline yayılması ve gelirlerin artırılması için hibe ve faiz destekli programlarla özel sektörün desteklendiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketleri THY, AJET ve Pegasus ile KKTC arasında iş birlikleri yapıldığını da hatırlattı.

Enerji, teknoloji ve reel sektör destekleri

Yılmaz, enerji alanında Türkiye’den adaya sağlanacak sistemin tüm adanın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve Avrupa entegrasyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Reel sektörün önemine değinen Yılmaz, 2026 Anlaşması ile beş yeni Faiz Destekli Kredi Programı başlatıldığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Yılmaz, tüm çalışmaların Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmek ve KKTC’nin istikbalini güvence altına almak için yürütüldüğünü vurguladı.

Üstel: Bu anlaşma tarihi bir büyüklüğe sahip

Başbakan Ünal Üstel de Türkiye’nin yalnızca finansal destek sağlayan bir ülke değil, aynı zamanda KKTC’nin güvenliğinin ve varlığının en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

“Yaklaşık 23 milyar TL olarak imzalanan anlaşma, yıl içerisinde sağlanan katkılarla birlikte yaklaşık 25 milyar TL’lik toplam kaynağa ulaşmamızı sağlayacak” diyen Üstel, protokolün kurumsal kapasiteyi güçlendirecek yapısal adımlar ile kamu yönetimini daha etkin hale getirecek reformları içerdiğini kaydetti.

Üstel, “Tarihi bir büyüklüğe sahip bu anlaşma ile turizm, inşaat, sanayi, KOBİ’ler, esnaf ve tarım başta olmak üzere birçok sektöre uzun vadeli, düşük faizli kredi imkânı sağlanacaktır” dedi.

Hükümetin son yıllarda en fazla proje üreten ve tamamlayan hükümet olduğunu da ifade eden Üstel, istikrar, kararlılık ve cesaretle hareket ettiklerini söyledi.

Üstel, sağlanan kaynakla; kadınlara, gençlere ve iş dünyasına yönelik önemli fırsatlar yaratılacağını da ifade ederek, 2026 yılı içinde halkın hayatına doğrudan dokunan projelerin tamamlanacağını kaydetti.

Devam eden hastane, yol ve okul projelerinin önemli bir bölümünün bu yıl hizmete açılacağını belirten Üstel, “2024 ve 2025 başlangıç yıllarıydı. 2026, projelerin tamamlanma ve açılış yılı olacak” dedi.

Seçimler zamanı geldiğinde yapılacak

Seçimlerin zamanı geldiğinde yapılacağını ve bu konuda kararın Meclis’teki siyasi iradeye ait olduğunu belirten Üstel, hükümetin gündeminin projeleri tamamlamak, üretimi artırmak ve küresel krizlere karşı halkı korumak olduğunu söyledi.

Attıkları her adımla sadece bugünü değil, yarınları da güvence altına almayı hedeflediklerini ifade eden Üstel, devlet yönetiminin gerçeklerle hareket etmeyi, riskleri öngörmeyi ve geleceği planlamayı gerektirdiğini vurguladı.

Tüm toplumun refahını esas aldıklarını belirten Üstel, günü kurtaran değil yarını kuran bir anlayışla ilerlediklerini kaydetti.