Kıbrıs kültürü tanıtıldı

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen uluslararası Nevruz kutlamalarında sahne alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) başarıyla temsil etti.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen etkinlik, KKTC Berlin Temsilciliği’nin daveti ve Kültür Dairesi’nin koordinasyonunda düzenlendi.

Nevruz etkinlikleri kapsamında kurulan stantlarda Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yiyecek, içecek ve el işi ürünler yoğun ilgi görürken, farklı ülkelerden katılan halk dansları ekipleri sahne performanslarıyla etkinliğe renk kattı.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun da yer aldığı programda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan gelen ekipler sahne aldı.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından sergilenen yaklaşık 20 dakikalık performans, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sahnelenen gösteri Kıbrıs Türk kültürünün zenginliğini, estetik yapısını ve folklorik değerlerini güçlü bir şekilde yansıttı.

Uluslararası katılımın olduğu Nevruz kutlamalarında sahne alan Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performansıyla KKTC’nin kültürel tanıtımına dikkat çekici bir katkı sundu.

