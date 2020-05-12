1 Haziran’dan önce ülkeye geliş yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BRT’de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

KKTC’ye geliş-gidişlerle ilgili sorulara karşılık Özersay, 1 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olup aynı zamanda olağan ikameti Kuzey Kıbrıs olan kişilerin gelmesinin önünün açılacağını söyledi.

Gelenlerin karantinaya alınacağının altını çizen Başbakan Yardımcısı, uçak seferlerinin periyodlarıyla ilgili çalışmayı Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağını açıkladı.

Özersay, “Hükümet olarak ülkeye gelişlerle ilgili katı tedbirleri bir süre daha devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bunu yapmazsak, kendi içinde kapalı devre olarak mevcut durumu sürdürmezsek çok büyük bir risk almış olacağız ve başladığımız noktaya geri dönebiliriz. Tam başardık derken yapacağımız bir hata bizi sıfır noktasına geri götürebilir. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir. Ülkeden gidişlerle ilgili olarak, kişilerin çıkışıyla ilgili bir yasak yoktur. Türkiye bir çalışma içindedir. Dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye vatandaşlarını getirmek için operasyonlar yapıyor. Ne kadar kişi ne kadar zamanda götürülecek adım adım göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ciddi bir çalışma yapıyor, biz de talepte bulunduk. Değerlendirecek olan Türkiye yetkilileridir” dedi.