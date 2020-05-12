Güney’de ders zili çaldı

Fileleftheros gazetesi, son sınıf öğrencilerinin, iki aylık aranın ardından okula dönmesi haberine gerek manşetlerden, gerekse iç sayfalardan ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros, Rum Eğitim Bakanlığı, öğretmen sendikası OELMEK ve örgütlü velilerin, sağlık ve güvenlik protokolünün uygulanmasından dolayı memnun olduklarını ancak örgütlü öğrencilerin ise bir dizi sorunu gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okula dönüş oranını yüzde 95 olarak verdi.

Pan Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi ise bu oranı yüzde 75, OELMEK de yüzde 88 olarak duyurdu.

Gazete, okullarda alınan sağlık tedbirlerine ilişkin olarak bir çok kişinin görüş birliğinde olduğunu, ilk günü olumlu olarak değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi İlias Markacis,

Dr. Pana’dan velilere “panik olmayın” çağrısı

Öte yandan, Alithia gazetesine göre Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr.Zoi-Dorothea Pana yaptığı açıklamada, okulların, çocukların koronadan korunmak için eğitileceği yer olduğunu belirtti. Velilerin panik içerisinde olmaması tavsiyesinde de bulunan Dr.Pana korona ile ilgili tehlikenin sadece okullarda değil her yerde bulunduğuna da dikkati çekti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 14:09