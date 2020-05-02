EastMed gündemde

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında İsrail ile Güney Kıbrıs gazını Avrupa’ya taşıyacak olan EastMed boru hattıyla ilgili ileriki adımların atılmaya başlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, deniz altı doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin hazırlık faaliyetleri konusunda müteahhitlerin seçilmesine yönelik ihale prosedürünün başladığını belirtti.

Gazete, farklı paydaşlar arasındaki yetkilerin ön tespiti ve planlaması için müteahhitlerin seçilmesi amacıyla rekabetçi diyaloğa yönelik süreçlerin açıklandığını yazarken; bunun, kıyı ve kara bölümündeki bin 470 kilometrelik boru hattıyla ilgili olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, EastMed boru hattının tasarımının yapılmasını üstlenen IGI Posedion konsorsiyumunun, EPCI (Engineering, Procurement, Construction and İnstallation) için rekabet diyaloğu açıkladığını yazdı.

Gazete, bunun; boru hattının teknik koşullarına ilişkin planlamanın ve diğer alt yapıların ayrıntılı şekilde gerçekleştirilmesini üstlenmek isteyen paydaşların teklif vermesiyle ilgili bir ihale olduğunu belirtti.