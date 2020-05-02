Güney Kıbrıs’ta 7 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta 7 yeni vaka ile toplam sayı 857’ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta dün 7 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 857’ye yükseldi. Rum Sağlık Bakanlığı yapılan 2 bin 427 test sonucunda 7 vakanın belirlendiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı vakalardan birinin meslek gruplarına, 2’sinin yurt dışından dönenlere yapılan testlerden, 4 kişinin ise kendi isteğiyle yaptırdıkları testler neticesinde tespit edildiğini belirtti.

Habere göre Rum Epidemiyoloji Gözetim Birimi üyesi öğretim görevlisi Yeorgios Nikolopulos dün bir açıklama yaparak, Covid-19 vakalarıyla ilgili istatistik bilgileri kamu oyuyla paylaştı.

Nikolopulos, vakalardan yüzde 21.5’nin sağlık sektöründen olduğunu, bunların yüzde 4.5’nin doktor, yüzde 10.8’nin hemşire-hasta bakıcı, yüzde 1.4’nün sağlık sektöründen, yüzde 4.8’nin ise yardımcı personel olduğunu belirtti.

Yerel bulaşma olaylarının 579 (epidemiyolojik geçmişi bilinen 695 vakadan yüzde 83.3’ü) olduğunu yazan gazete, bunlardan 80’inin (yüzde 13.8) Aradip’te kaydedildiğini, 56’sının (yüzde 9.7)Baf Hastanesi’yle alakalı olduğunu ifade etti.

Covid-19 vakalarının yüzde 19.6’sının(164 kişi) tedavi aldığını, bunlardan 116’sının (yüzde 70.7’si) taburcu olduğunu yazan gazete, 6 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Gazete vakalardan, yüzde 35.4’e denk gelen 296 kişinin iyileştiğini yazdı.

Vakaların bölgelere göre dağılımına ilişkin olarak gazete, vakalardan 317 kişinin (yüzde 37.9) Güney Lefkoşa’da, 218’inin (yüzde 26.1) Larnaka, 153’ünün (yüzde 18.3) Baf, 91’inin (yüzde 10.9)Limasol, 40’ının (yüzde 4.8) “Mağusa bölgesinde” ikamet ettiğini, 14’ünün ise İngiliz Üsleriyle alakalı olduğunu belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta 28 Nisan tarihine kadar Covid-19 ile ilgili 20 ölüm kaydedildi.

Ölüm oranı, nüfusun her 100 bini için yüzde 2.4 oranına denk gelmektedir. Hayatını kaybedenlerden 16’sı erkek, 4’ü ise kadındır.

Ölenlerin 6’sı Larnaka bölgesinden, 6’sı Baf, 3’ü Güney Lefkoşa, 3’ü “Mağusa bölgesi” ve 2’si ise Limasol bölgesindendir.

Hayatını kaybedenlerden 15’inin ölüm nedeni Covid-19 olarak kayıtlara geçti.