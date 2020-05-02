‘Demokrasiye hizmet edecek’

“Diyarbakır DGM'nin verdiği hapis kararıyla ilgili infaz kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, cezasını çekeceği cezaevini seçmekte zorlanıyor. Erdoğan tercihini İstanbul'a yakın bir cezaevinden yana kullanacağını belirtti.

Erdoğan, sancılar içinde bulunan Türk demokrasisinin fatura kesilmiş bir ferdi olduğunu, Cumhuriyetin 75. yıldönümüne de farklı girilmesi gerektiğini iddia ederek şöyle dedi:

"Parlamentonun çok daha kimlikli ve kişilikli yapıya sahip olması gerektiğine inanıyorum. Eğer Türkiye'mizde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi egemen olacaksa bunun hakkını vermemiz gerekli. Bunun hakkını verecek bir parlamentoyla olur. Bunu yakaladığımız zaman mafya, rüşvet ve çetelerden uzak bir yönetim olur. Bu şarkı inşallah burada bitmeyecek. Bu bir demokrasi, insan hakları ve hizmet şarkısıdır. Bu bitmeyecektir."

Başkanlık koltuğunu boşaltmaya hazırlanan Erdoğan'ı dün Liberal Demokrat Partisi Başkanı Besim Tibuk, ziyaret etti. Erdoğan'ın kaç gün daha İstanbul'da kalacağını bilmediği için ziyaret etmek istediğini kaydeden Tibuk, Erdoğan'ın İstanbul'a hizmet ettiğini bundan sonra da Türk demokrasisi ve insan haklarına hizmet edeceğini söyledi.”