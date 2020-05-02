İfadeler alınıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda evinde 25 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Vasvi Aldemir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 3 kişiye uyuşturucu sattığına dair tespit yapıldığı, mesele ile ilgili ifadeler alındığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Nisan 2020 tarihinde saat 11.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Vasvi Aldemir’in evinde yapılan aramada paketlenmiş yaklaşık 25 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeleri geçtiğimiz Mart ayı içerisinde aranan bir şahıstan aldığını ve 3 ayrı şahsa gramı 280 TL karşılığında verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ifadeler alındığını belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.