İki testi incelenecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Mustafa Can’ın evinde arama yapan polis, iki adet eski eser nitelikli testi ele geçirdi. Bulunan testiler incelemeye alınırken, zanlı gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 30 Nisan 2020 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme ekiplerinin zanlı Mustafa Can’ın Lefkoşa’daki evinde arama yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada iki adet eski eser olduğuna inanılan testi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, bulunan eski eserlerin hangi döneme ait oluklarının tespiti için çalışma yapılacağını kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu kaydeden polis, zanlının ifadesinin ve eski eserlerin nereden bulunduğunun araştırılacağını belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.



