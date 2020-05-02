Kuzey Kıbrıs’ta 14 gündür vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 862 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Vakasız iki hafta geride bırakılırken, dün bir hasta daha taburcu oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 108’de kalırken, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde şu anda 2 Coronavirüs hastası olduğu belirtildi.

Böylelikle10 Mart 2020 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında tespit edilen 108 hastadan 102’si iyileşmiş oldu.

Ülkedeki test sayısı da dünle beraber 13 bin 129’a çıktı. Bu arada önceki gün BRTK’da yapılan hızlı testlerde tespit edilen bir şüpheli vakanın PCR sonucu negatif çıktı.

Pilli son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, testlerin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları, Güzelyurt Cypfruex çalışanları, Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Pilli, şimdiye kadar yapılan test sayısının 13 bin 129’a çıktığını, bir kişinin daha taburcu olmasıyla ülkede halen tedavisi süren Coronavirüs hastalarının sayısı da 2'ye düştüğünü ifade etti.

Şüpheli vakanın son test sonucu negatif

Bu arada BRT'de çalışan bir personelin PCR test sonucu negatif çıktı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) önceki gün BRT çalışanı bir kişinin hızlı test sonucun pozitif çıktığını PCR test sonucunun bugün açıklanacağını duyurmuştu

Sendikadan yapılan açıklamada "Değerli üyelerimiz. Kurumumuzda önceki gün yapılan Covid-19 hızlı test taramasında bir arkadaşımızın sonucu pozitif çıkmıştı. Akşam yapılan PCR testin sonucu negatif çıktı. Tüm personellerimize sağlıklı günler dileriz" ifadeleri kullanıldı



Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:862

Dün Tespit Edilen Vaka:...0

Dün Taburcu Olan Vaka:..1

Toplam Test Sayısı:.............13129

Toplam Vaka Sayısı:............108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................2 (Max kapasite: 178)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........102 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....0

Karantina Süresi Biten:.......1834

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2020, 12:01