10 bin lira için 20 ay yatacak

Lefkoşa’da 2015 yılı içerisinde yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri satarak, 10 bin 200 TL parayı tasarrufuna geçiren eski Defin İşleri Birim Sorumlusu S.G. (E-45) hakkındaki dava dün sonuçlandı. Sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 20 ay hapse mahkûm edildi. Kararda kamu görevlisi olarak çalıştığı dönemde böyle bir suç işleyen sanığın güveni suiistimal ettiği belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanığın kamu görevlisi olarak kendisine duyulan güveni suiistimal etmesinin suçun vahametini artırdığını belirtti. Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 20 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.