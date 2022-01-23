Reklamlarda etkili

Sosyal medyada, özellikle de Instagram’da firma tanıtımlarını ön plana çıkaran ‘influencer’ konusunu Cemay Kasap’la konuştuk. Kasap “ilerde influencerlerin daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Günümüzde firmaların reklam için influencerları kullanmaya başladıklarını gözlemlemekteyim” diyor.

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Yanıt: Ben Cemay Kasap 13.11.1992 doğumluyum 2015 yılında YDÜ Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun oldum sonrasında bir süre kendi kadın giyim mağazamı çalıştırdım. Şu anda Ejder Petrol ve Ejder oto galerinin direktörlerindenim. Pandemi sürecinde olduğumuz için sürekli evde bebeğimle ilgileniyorum. 2015 yılında hayatımı eşim Sertaç Liman ile birleştirdim 6 yıllık evliliğimizde 2021 yılında oğlumuz Karan Liman dünyaya geldi.

Soru: Dünyada çok yaygınlaşan fakat ülkemizde daha geriden gelen "influencer" terimini nasıl açıklarsınız?

Yanıt: Öncelikle influencer kelimesi Türkçe olmayan, İngilizce bir kelimedir. Dilimize kitleleri etkileyen kişi olarak çevrilebilir. Influencerliğin geride kalmasının nedeni diğer ülkelere göre imkanlarımızın oldukça kısıtlı ve yetersiz kalmasıdır. Influencer var olan ürünü doğru bir şekilde tanıtmaktır örneğin; tüm gelişmiş ülkelerde online satış ve kargo sıkça kullanılıp kolaylık olarak tercih edilse de KKTC’de pandemi sebebi ile satıcının kazanç sağlayabilmesi için yaygınlaşmıştır. Bu yüzden ilerde influencerlerin daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Günümüzde firmaların reklam için influencerları kullanmaya başladıklarını gözlemlemekteyim.

Soru: Influencerların büyük bir oranı moda ve bebek-anne alanında çalışıyor. Bunu nasıl değerlendirir siniz?

Yanıt: Ben pandemiden önce sayfamı seyahat ve moda üzerine oluşturmuştum sonra sadece moda olarak devam etti çünkü moda reklamı kolay riski az bir pazarlama alanıdır. Ben her bütçeye uygun ürün paylaşımı yapmayı seviyorum; yeri geliyor ünlü İtalyan markası yeri geliyor markasız uygun fiyatlı ayakkabı giyip paylaşıyorum. Örneğin anne ve bebeğini ele alalım; bir anne için en önemli kişi kendi evladıdır. O nedenle onun için en doğru ve en güvenilir ürünü almak istemektedir. Takip ettiği influencerların önerilerini dikkate alan anne, belki de paylaşılan içeriği gördüğü saniye koşulsuz güvenerek evladına bahsi geçen ürünü satın almaktadır. Bu yüzden güven ve sorumluluk çok önemlidir. Bende bir anne olduğum için hiçbir zaman kullanmadığım ve memnun olmadığım bir ürünü paylaşmam paylaşmayacağımda.:) genel olarak amacım tanınmak değil kendi tecrübelerimi tüm takipçilerime aktarmaktır.

Anne adaylarına tavsiyeler

Soru: Genç yaşta anne oldunuz. Biraz bundan da bahsedelim. Doğum öncesi ve sonrası yaşadıklarımızdan biraz bahseder misiniz?

Yanıt: Açıkçası planlı bir hamilelik olmadı. Oğlumuz bize sürpriz yapmak istedi; planlarımızda pandemi bitince anne baba olmak vardı ama bu şekilde olması çok güzel oldu hatta eşimle bir birimize keşke daha erken gelseymiş diye hep söyledik. Hamilelik süreci çok heyecanlı bambaşka en özel zamanlarımdan oldu hamileliğim de pandemiye denk geldiği için istediğim bebek ürünlerine ulaşmak biraz zor oldu ama burada da açılan 1-2 mağaza nerdeyse tüm isteklerimi karşıladı. Doğumdan önce yapabilecek miyim diye düşündüğüm her şeyi oğlumu kucağıma alınca yapabilecek güce sahip olduğumu fark ettim. 9 aylık sabırla başlayan serüven sonsuz sevgi ve merhametle buluşmuş oldu.

Soru: Anne adayları için doğum öncesi ve sonrası için önerileriniz nelerdir?

Yanıt: Anne adaylarına hamileliklerini stresten uzak, keyifli, bol bol yürüyüş yapıp sağlıklı beslenerek geçirmelerini tavsiye ederim???????? Sonrasında zaten muhteşem bir hayata giriş yapacaklardır ama ilk etapta bebekleri uyuduğunda onlarında uyumalarını dinlenmelerini tavsiye ederim. Şahsen ben dinlenmiş bir annenin bebeğine daha verimli olacağına inanıyorum.

Soru: Sayfanızda takipçi etkinliklerini artırmayı veya blog yazıları düşünüyor musunuz?

Yanıt: Evet daha çok ve farklı kitlelere ulaşmak için farklı çekilişler ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyorum. Blog yazıları yazmayı düşünmüyorum.

Soru: Günümüzde kısa video çekimleri ile tanıtımlar da çok popüler. Bu yönde kısa çekimler düşünüyor musunuz?

Yanıt: Aslında Karan doğmadan önce daha çok, kısa reels videoları çekiyordum ama şu anda uzun zaman aldığı için ben de fazla mükemmeliyetçi ve detaycı olduğumdan en ufak detaya kadar inceleyip zaman ayırdığımdan dolayı videolar çekemiyorum ama ilk fırsatta tekrar paylaşacağım daha önce çektiğim reelslerimi inceleyebilirsiniz…:)