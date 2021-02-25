10 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 50 yaşındaki Casim Sürücü’nün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından tutuklanan Ertuğrul Çelebi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada bir restoranda paket servis personeli olarak çalışan Casim Sürücü’nün dikkatsizce anayola çıktığı ve süratli bir şekilde seyreden Ertuğrul Çelebi yönetimindeki araçla çarpıştığı belirtildi. Casim Sürücü’nün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 22 Şubat 2021 tarihinde saat 19.30 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, yönetimindeki SM 274 plakalı motosiklet ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünden patika yolu kullanıp eski Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna dikkatsizce çıkan Casim Sürücü’nün, o esnada, Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Ertuğrul Çelebi yönetimindeki MM 776 plakalı araç ile çarpıştığını söyledi. Polis,

kaza sonucu kaburga kemikleri kırılan ve akciğerlerinde kanama oluşan Casim Sürücü’nün önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını kaydetti. Polis, Casim Sürücü’nün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, zanlının gerçekleşen trafik kazasında kusuru olduğunu; aşırı süratli araç kullandığını, yol içerisinde 40 metre fren izlerinin mevcut olduğunu bildirdi.

Zanlı Çelebi hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin,75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.