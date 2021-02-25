Güneyde bayram havası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, Coronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılabileceğini, uçuşların da 17 Mayıs itibarıyla başlayabileceğini açıklamasının ardından büyük tur operatörleri ve hava yolu şirketlerinin rezervasyonlarında patlama yaşandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki tur operatörleri ve oteller de İngiltere’den yoğun taleplerin geldiğini açıkladı.

Alithia gazetesi, elde ettiği verilere dayanarak; İngiliz turistlerin tatil için Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’yi tercih ettiklerini yazdı.

Haberi “İlk Kırlangıçlar Gibi… İngiltere’den Turizm İçin Cesaret Verici Mesajlar” başlığıyla manşete çeken gazeteye göre; Thomas Cook isimli havayolu şirketi Johnson’un açıklamasından sonra web sitesinde yüzde 100 hareketlilik olduğunu açıkladı.

EasyJet’in uçuş rezervasyonlarında yüzde 337, turistik paket rezervasyonlarında da yüzde 630 artış, TUI de en çok Yunanistan, İspanya ve Türkiye için turistik paket rezervasyonu aldığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 11:28