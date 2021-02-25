Kalbine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın sevilen ve sayılan isimlerinden 55 yaşındaki Ferit Denyalı aniden rahatsızlanarak hayata veda etti.

Denyalı’nın önceki gün evinde fenalaştığı, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Denyalı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bilgisi elde edildi. Gazimağusa’nın tanınmış balıkçılarından Firuz Denyalı’nın abisi olan Denyalı, dün saat 14.00’te pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.