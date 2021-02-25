Bu olay aydınlanmalı

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’le ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, Saifeldin’in kalp masajı sonucu öldüğü ihtimali üzerinde dururken, olayı aydınlatacak patoloji örneklerinin sonuçlarının Türkiye’den gelmesini bekliyor.

Saifeldin’e kalp masajı yaptığı iddia edilen Ahmad Mohammad Badee Hamad, olay esnasında evde oldukları tespit edilen Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Muhammed Elnady dün dördüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Polis, şüpheli ölümle ilgili olguları aktararak, zanlılar hakkında ek süre istedi.

Solunumu yetersiz kaldı

Soruşturmayı yapan polis, Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin 5 Şubat 2021 tarihinde yatak odasında vefat ettiğini anımsattı.

Polis, Elshafiy’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını, Adli Tıp Uzmanı tarafından otopsi yapıldığını kaydetti.

Otopside Elshafiy’nin kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat oluştuğunun anlaşıldığını, ayrıca solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine dair bulgu oluştuğunu açıkladı.

Polis, kesin ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda belli olacağını ifade etti.

Polis, bu nedenle ek otopsi raporunun beklendiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin’in babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Baba ile zanlı arasında yapılan konuşmada Saifeldin’in öldüğü gün Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın evde olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Telefonlar incelenecek

Polis, zanlı Hassan ile zanlı Hamad’ın Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Polis, Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini; Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın maktule kalp masajı yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca olay günü ikametgâhta bulunan Salim isimli şahsın ise yurt dışına gittiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada Muhammed Elnady’nin de olay günü evde olduğunu, 4 Şubat 2021 tarihinde 22.48 sıralarında 112 Acil Servisi aradığının belirlendiğini açıkladı.

Saifeldin ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını kaydeden polis, meselenin adam öldürme soruşturması olduğunu ifade etti.

Rapor bekleniyor

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Saifeldin’in ölüm nedeniyle ilgili patoloji sonuçlarının hazırlanmasının sürdüğünü ve araştırmalarına yön vermesinin beklendiğini söyledi. Birçok kişinin sorgulanacağını da kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.