45 günde yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tabelasının altına bırakılan uyuşturucu paketini alırken suçüstü yakalanan, üzerinde yapılan aramada kokain, eroin ve bonzai bulan Ali Yavuzcan (30) dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme uyuşturucu suçlarından sabıkası olan zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturma kısmen tamamlandı

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da belediye tabelasının altına paket bırakıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine bölgeye gidip, tabelanın altına bırakılan paketin incelendiğini ve tekrar yerine koyulduğunu açıkladı.

Pusuya yattıklarını kaydeden polis, Ali Yavuzcan’ın saat 18.30 sıralarında araçla olay yerine geldiğini belirtti.

Zanlının paketi almak istediği sırada suçüstü hali gereği gözaltına alındığını ifade eden polis, içerisinde 20 gram sentetik cannabinoid ve 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olan paketin de emare alındığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınan zanlının üzerinde arama yapıldığını; montunun cebinde 2 gram eroin, 7 ayrı pakette 6 gram kokain ve 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, daha sonra zanlının evinde arama yapıldığını, yatak odasında üzerinden uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi. Zanlı dava dosyası hazırlanıncaya kadar 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.