Corona’yı yendi

Tüm dünyanın başına bela olan Coronavirüse yakalanan 91 yaşındaki Ziya Çelik, durumu ağır seyretmesine rağmen 21 gün mücadele vererek hayata tutundu. Çelik dede, 15 gün önce tekerlekli sandalye ile taburcu olduğu hastaneye ayakta ve sağlıklı bir şekilde gitti. Tedavisi sürecinde kendisine bakan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Ziya dedenin sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Covid-19’da mücadelede görev yapan hemşirelerden biri olan Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 21 gün süren tedavinin ardından tekerlekli sandalye ile taburcu edilen Ziya Çelik’in hastaneye ayakta ve sağlıklı geldiğini duyurdu, mutluluğunu belirtti.

Köse’nin paylaşımı şöyle: “Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevliyim.

Ziya amcam 91 yaşında… Ağır seyreden Covid-19 hastalarımızdan biriydi.

Bizimle birlikte yaklaşık 21 gün zorlu bir hayatta kalma mücadele verdi ve mücadeleyi kazandı.

15 gün önce tekerlekli sandalyede taburcu etmiştik. Hastaneye kontrol için ayakta geldi ve beni tanıdı. “Allah hepinizden razı olsun oğlum” dedi ve bütün dünya benim oldu. Onu iyi ve ayakta görmek beni çok mutlu etti. Darısı, yoğun bakım ve servislerimizdeki tüm hastalarımıza.”