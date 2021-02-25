Suçunu kabul etti

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde şüpheli görülerek üzerinde arama yapılan Özgür Yılmaz’ın cebinden 2 gram uyuşturucu çıktı.

Gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının suçunu kabul edip, kendisine uyuşturucu veren şahsı söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Şubat tarihinde saat 18.15 sıralarında Hamitköy'de şüpheli vaziyette tespit edilen Özgür Yılmaz’ın üzerinde yapılan aramada cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturma kapsamında sorgulanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıklayan polis, uyuşturucu maddeyi Haspolat’ta aranmakta olan bir şahıstan 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu aktardı.

Polis, alınacak ifadeler, aranan bir şahıs olduğunu, ayrıca ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında uyuşturucu tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.