102 yıl hapis yatacak

Yüksek karlı, güvenilir bir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplamda 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan yeniden hâkim karşısına çıktı.

Seçil Erzan, 102 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı.

2 yıl süren yargılama sonunda Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezası ve 767 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Seçil Erzan 41 kişiye yönelik eylemi nedeniyle ceza verildi. En çok Ardan Turan'ı dolandırdığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay ceza aldı. Emre Belözoğlu için 6 yıl 3 ay, Muslera için 3 yıl 7 aylık bir ceza aldı.

Erzan'ın, Fatih Terim'e yönelik dolandırıcılık eylemi nedeniyle aldığı 10 aylık ceza ise ertelendi.

Seçil Erzan’la birlikte yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı bir önceki duruşmada beraat talep etmişti. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu beraat etti.

Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.

Diğer sanıklara verilen cezalar

Heyet, sanık Ali Yörük'ü, 4 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 150 bin lira para cezasına, sanık Atilla Yörük'ü de 4 müştekiye karşı aynı suçtan 7 yıl 6 ay 17 gün hapis ile 75 bin lira para cezasına çarptırdı.

Sanık Nur Erkasap'ı 3 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 79 bin 160 lira para cezasına çarptıran heyet, sanık Hüseyin Eligül'e de 3 müştekiye karşı aynı suçtan 5 yıl 2 ay hapis ile 7 bin 600 lira para cezası verdi.

Heyet, sanık Nazlı Can'ı 3 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis ile 31 bin 500 lira para cezasına çarptırırken, sanık hakkında 6 müştekiye karşı bu suçtan beraat hükmü kurdu.

Sanık Süleyman Aslan da "tefecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 20 bin lira parayla cezalandırılırken, Mojtaba Haghani, Asiye Öztürk, Mehmet Aydoğdu, Hakan Ateş, Rüya Sağır, Kerem Can ve Candaş Gürol'ün ise beraatine karar verildi.

