10’ar bin lira ödediler

Suna ERDEN

Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı “SAID” isimli programla üç kişinin bilgilerini alan zanlılar Sadi Sancak, Betül Ciyaslıoğlu, Mahmut Selkar ve Mehmet Bahçeciler dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Salih Keskinel, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Sadi Sancak’ın görevini kötüye kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın hakkında geçmişte düşülen kayıtları, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin Mehmet Bahçeciler ve Mahmut Selkar’a verdiğini, Mahmut Selkar’ın ise konu bilgileri Betül Ciyaslıoğlu’ya verdiğini anımsattı.

Avukatın ofisi arandı

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı Betül Ciyaslıoğlu’nun ofisinde yapılan aramada, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti. Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve Ciyaslıoğlu’nun bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı. Polis, zanlı Mahmut Selkar’ın konu bilgileri yeğeni olan Sadi Sancak’tan aldığını söylediğini belirtti.

Tahkikat tamamlandı

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların, 10’ar bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.