Tümü kaçak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol mahallesinde gerçekleşen kanlı saldırı olayının zanlıları; Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel, Chionedu Chiboy Ojeji ve Muzaonyedi Chukbite Ezevma dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Aynı olay kapsamında önceden tutuklu bulunan Victor Chinedu Chukwuemeka’nın olayla bağlantısı olmadığı tespit edildiğinden serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlıların, 24 Temmuz 2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, aktarılan 6 bin dolar parayı, kendilerine aktarmadıkları gerekçesi ile mahkeme huzurundaki zanlılar ile aranmakta olan bir çok zanlının, Karakol bölgesinde “Cafer 3” isimli apartmanın 1 no’lu dairesine kesici aletlerle giderek, 4 müştekiye saldırdıklarını, müştekilerden Debeluchukwu Amobi’nin boynunda 15 santimlik kesi oluşturarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini anımsattı.

Apartmana zorla girdiler…

Polis, her 3 zanlının da konu apartman dairesine zorla girdiklerini tespit edildiğini ve müşteki Debeluchukwu Amobi’nin ifade vererek, kendisini bıçaklayan kişinin zanlı 2 Chionedu Chiboy Ojeji olduğunu söylediğini açıkladı.

Uzun süredir izinsiz ikamet ediyorlar

Soruşturmanın zanlıların müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, uzun süredir ülkemizde izinsiz ikamet eden her 3 zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.