Paranın kaynağı araştırılıyor

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada, tasarrufunda para ve kambiyo yasasına aykırı 500 bin Euro para bulunan Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Sami Güneş, 19 Temmuz tarihinde Ercan Güvenlik Amirliğinden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanına saat 18.30 KKTC ‘ye giriş yapan zanlı Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar'ın tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500 bin Euro nakit para bulunduğunu anımsattı.

Zanlının, Ercan Gümrük Şubesine, konu parayla ilgili olarak yatırım amaçlı getirdiği yönünde izahatta bulunduğunu hatırlatan polis, zanlı ile ilgili kayıtlarda yapılan kontrol neticesinde 24 Mart 2022 tarihinde yapılmış yine 600 bin Euro'luk mülk ve konut alımı açıklamalı bir beyanının daha olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Suç geliri aklama olasılığı

Zanlının, aynı gün tutuklandığını da anımsatan polis, meselenin tahkikatının devam ettiğini, yapılan beyan, paranın KKTC' ye girişinden sonra izinin kaybedilmesi ve paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir suç geliri aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu, bunlara ek olarak, zanlının üzerinde kendi imzası bulunan ancak başkası adına düzenlenmiş bir belgede imzasının olduğunu mahkemeye aktardı.

Ülkede herhangi bir bağı yok

Zanlının soruşturmaya etki edebilecek pozisyonda olmadığını bildiren polis, ülkede bağı olmayan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.