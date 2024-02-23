11 ay sonra yakalandı

Eski ev arkadaşının Gönyeli’deki ikametgahına giren, tencere, ütü, bıçak ve mikser çaldıktan sonra diz üstü bilgisayarını kıran İranlı Mohammadamin Donyaie, olaydan aylar sonra Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandı.

Zanlı dün “ev açma ve “ikametgahtan sirkat” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlının 6 Mart 2023 tarihinde beraberindeki bir kişiyle, eski ev arkadaşı Amir Muhammed Heydari'nin Gönyeli'deki ikametgahına girdiğini söyledi.

Polis, balkon kapısından eve giren iki zanlının, tencere, bıçak, mikser, ütü ve bir adet Huavei marka cep telefonunu çaldığını anlattı. Polis, zanlıların Acer marka dizüstü bilgisayarı da kırdıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, Heydari’nin çalınan eşyaları, aynı gün sokak üzerinde yürürken gördüğü zanlının tasarrufunda bularak aldığını ve daha sonra şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayın bilgilerine 9 Mart 2023 tarihinde getirildiğini anlatan polis, zanlı aleyhine aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden tutuklama emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili aranan bir şahıs bulunduğunu ve zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğunu belirten Polis, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

