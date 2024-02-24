Yasa güncellenmeli

İbrahim DİRAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda en çok üyeye sahip olmalarına rağmen İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda, temsiliyet hakkı verilmediği için İhtiyat Sandığında bir günlük greve gitti.

Eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da destek verdi.

Sendika temsilcileri İhtiyat Sandığı Fonunun iyi yönetilmediğini iddia ederek, tüm kamu çalışanlarının yatırımlarının İhtiyat Sandığına yapılması nedeniyle kendilerinin de İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda temsiliyetlerinin olması gerektiğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan İhtiyat Sandığı önünde basına yaptığı açıklamada İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda en çok kamu görevlisi üyeye sahip sendikanın temsiliyetinin bulunmadığını, dolayısıyla İhtiyat Sandığı Fonunda da söz hakkının bulunmadığını, grevi temsiliyet hakkını vurgulamak için düzenlediklerini söyledi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda temsiliyet hakkı için pek çok girişim yaptıklarını kaydeden Bengihan, temsiliyet ısrarlarını “demokratik katılımcılık ilkesi” temelinde yaptıklarını ifade etti.

2008’de yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Yasası'yla tüm kamu çalışanlarının yatırımlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalara yapılmaya başladığını kaydeden Bengihan, bunun üzerine İhtiyat Sandığı Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelerine rağmen Yasa'nın güncellenmesi için adım atılmadığını belirtti.

Bakanlık değişiklik istemiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İhtiyat Sandığı Yasası'nda değişiklik istemediğini, sendikaların temsiliyetinden rahatsızlık duyduğunu ileri süren Bengihan, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda çoğunluğun hükümeti temsil edenlerden olduğunu belirtti. Bengihan, Fon'un keyfi ve siyasi maksatlarla kullanılmasına cevaz verecek durumda olunduğunu ifade etti.

Bengihan, Sendikanın yasa değişiklik önerilerini de sunduklarını ancak dikkate alınmadığını ifade etti.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda İşçi Sendikası Federasyonu'nun iki üyelik yeri bulunduğuna işaret eden Bengihan, Yasa'da düzenleme yapılmadığı takdirde, kamuda örgütlü diğer sendikalarla birlikte, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda yer almak maksadıyla federasyon kurma noktasında adım atacaklarını belirtti.

Bengihan, öğretmen, asker, memur ve polisin haklarını savunmak için temsiliyet istediklerini belirtti.

8 bin Euro açıklığa kavuşturulmalı

İhtiyat Sandığına 8 bin euro hizmet alımı “danışmanlık” konusuna da değinen Bengihan, alınan kararın iptal edilip edilmediği ve başta böyle bir sözleşmeye niye imza atıldığı konusunda açıklama yapılmasını talep etti.