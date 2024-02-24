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Verimlilik artacak

İçişleri Bakanı Oğuz, hizmet içi eğitime katılan personele belge takdim etti

Verimlilik artacak
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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kamu görevlilerinin görevlerinde verimliliklerini artırmak ve hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programının sonunda bakanlık personeline belgelerini takdim etti.
Açıklamaya göre çalışanlara "Liderlik ve Ekip Yönetimi", "Problem Çözme ve Yaratıcı Yaklaşımlar", "Bilişim Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı", "Ekip Oluşturma ve Geliştirme" konularında eğitim verildi.
Programın hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, kamu görevlilerinin bu tür eğitimlerle donatılmasının, daha etkin ve verimli bir hizmet sunumuna katkı sağlayacağını belirtti.
 

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