Girne’de trafik kontrolü yapan polise çarparak, aracının ön kaputu üzerinde 15 metre sürükleyen Zafer Zabun teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 10 bin TL nakit teminat yatırarak, bir 200 bin TL tutarında kefil kefaleti ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalayarak, serbest kaldı.

Duruşmada zanlı hakkında olgular yeniden aktarıldı:

Soruşturmayı yapan polis, olayın 20 Şubat 2024 tarihinde saat 23.45 sıralarında Girne'de, Tuğcu Sokak üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrolleri esnasında, ZUC 920 plakalı araç ile cadde üzerinde seyreden zanlının ehliyeti olmadığı için tekrardan geldiği istikamete dönüş yaptığını açıkladı.

Polis, zanlının yol içerisinde kendisine ‘dur’ ihbarı çeken polis memuru H.Y.’nin (E- 31) üzerine aracını sürdükten sonra çarptığını ve ön kaputu üzerinde yaklaşık 15 metre sürüklediğini belirtti. Polis memuru, araç üzerinden savrulup yol içerisine düşen H.Y.’nin omuzundan, sol elinden, sol kalça ve sol ayak kısmından ciddi bir şekilde yaralandığını belirtti.

Tutuksuz yargılanacak

Polis memuru, H.Y.’nin Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade etti. Polis, zanlının olayın ardından mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması, ayrıca bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.