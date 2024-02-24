2024 proje yılı olacak

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyeleri birleştiren yasayla birlikte hizmet verdikleri köy sayısının dokuza yükseldiğini belirterek hizmet sınırlarının genişlemesi ve geniş bir coğrafyayı kaplamasının sorumluklarını artırdığını söyledi.

Latif, belediyelerin birleşmesinden kaynaklanan ve öngörülemeyen sorunlar yaşandığını da ifade etti.

Mesarya Belediye Başkanı Latif, dün düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanı olarak görev yaptığı bir yılı değerlendirdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile bölgede bulunan Akdoğan, Vadili, Paşaköy ve İnönü’nün birleştirilerek Mesarya Belediyesi’nin oluşturulduğunu anımsatan Latif, yeni oluşumla Akdoğan, Vadili, Turunçlu, Paşaköy, İnönü, Dörtyol, Korkuteli, Aslanköy ve Pirhan olmak üzere dokuz köye hizmet verilmeye başlandığını belirtti.

Okullar, kamu binaları ve piknik alanlarında çam kese böceği için ilaçlamalar yapıldığını söyleyen Latif, belediye sınırlarında bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Anaokulu, Vadili – İnönü İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi yöneticileriyle toplantılar düzenlenerek okullar açılmadan köklü temizlik, tadilat, bakım- onarım yapıldığını belirtti.

Aydınlatma ve altyapı sorunlarına yönelik çalışmalar

Karayolları Dairesi ve belediyenin ortak çalışmasıyla Lefkoşa -Gazimağusa çift şeritli ana yolunda refüj ve yol kenarlarının temizliğin sağlandığını dile getiren Latif, kavşaklardaki aydınlatma ve sokak lambaları yanmayan mahallelerdeki sıkıntıları giderdiklerini kaydetti.

Kaldırım, ova yolu, banket...

Bölgede altyapı, kaldırım drenaj, ova yolları ve yol tamiri çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Latif, şu bilgileri verdi:

“Dörtyol’a 600, Turunçlu’ya 860, Vadili’ye 300 Aslanköy’e 535 metre kare kaldırım çalışması yapıldı. Dörtyol Ağıllar yolu 4 bin 500, İnönü-Dörtyol ova yolu 3 bin 700, İnönü-Turunçlu ova yolu 5 bin 900 olmak üzere toplamda 17 bin 20 metrelik ova yolu dolgu yapılarak ıslah edildi. Paşaköy – Vadili ana yolu, Vadili- Akdoğan ana yolu, Akdoğan -Türkmenköy ana yolu, Vadili - İnönü ana yolu, İnönü Lefkoşa/Mağusa ana yolu, Turunçlu-Lefkoşa/Mağusa ana yolundaki, tehlike arz eden banketlere dolgu yapıldı, sürücülerimizin can ve mal güvenliğini emniyete almayı çalışıyoruz.”

Beyarmudu kavşağı-Dörtyol ana yolunda çalışmaların başlayacağını dile getiren Latif, Karayolları Dairesi ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

“Su baskınlarının önüne geçildi”

Latif, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dere yatakları, drenajlar, köprü altları temizlenerek yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçildiğini belirtti.

Çocuk oyun parkları ve düğün salonlarının tüm bakım onarımlarını yaptıklarını söyleyen Latif, halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli alanlara güvenlik kameraları yerleştirildiğini kaydetti.

Latif, araç filosuna kattıkları 11 araçla –üç salon araç, ekskavatör, çekici, rampalı yükleyici, damperli kasa, orta boy silindir, çift kabin arkası açık van, panel van, traktör- daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini söyleyerek, tüm araçlara takip sistemi kurulduğunu belirtti.

Latif, “2024 yılında bölgemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni projeler üretmek öncelikli hedefimiz olacaktır” dedi.

“Geçitköy’den su iki yıl içinde bölgeye ulaşacak”

Basının sorularını da yanıtlayan Latif, Mesarya bölgesinin inşaat patlaması yaşanması muhtemel bir bölge olduğunu söyleyerek, kontrollü ve düzgün bir planlamanın önemine işaret etti.

Başka bir soruyu yanıtlayan Latif, Geçitköy’den tarım amaçlı suyun iki yıl içinde Mesarya’ya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

