İzolasyonlar kaldırılmalı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs davasının Türkiye’nin ve Türk devletlerinin de davası olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya giden Ertuğruloğlu, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

KKTC’nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantı, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda 08.45- 10.00 saatleri arasında yapıldı.

Çavuşoğlu: Statü tescil edilmeli

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan toplantıda ilk hitabı yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonların kaldırılmasının TDT Devletlerinin ortak gailesi olması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun ardından diğer dışişleri bakanları da birer konuşma yaptı.

Ertuğruloğlu: KKTC üzerine düşeni yapacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve ve Toplantısında dost ve kardeş ülkelerden gelen bakanlar ve heyetlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertuğruloğlu, tüm yetkililere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür de etti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde 49’u KKTC vatandaşı olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve KKTC’nin ilk andan itibaren yardıma koştuğunu anımsatan Ertuğruloğlu, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Ertuğruloğlu, TDT tam ve gözlemci üyelerin bilgi, teknoloji, tecrübe paylaşımı ile insani yardımlarla ilgili dayanışmayı somutlaştıracak iş birliği mekanizmalarını hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması” oluşturulmasından memnuniyet duyacağını ve KKTC’nin üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Ertuğruloğlu sözlerine, KKTC’nin TDT zirvesinde bulunmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti makamlarına ve gözlemci üye olarak kabul edilmesine destek veren tüm TDT üyelerine teşekkür ederek son verdi.