12 ay süreyle cezaevinde

Lefkoşa’da kasap dükkanında çalıştığı dönemde işyeri sahibinin bir şirket adına yazdığı çekleri sahteleyip paraları aldıktan sonra yurt dışına kaçan ve suç tarihinden 7 yıl sonra ülkeye giriş yaparken yakalanan Hilmi Günal’ın davası tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 12 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, çek sahteleme suçunun ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.