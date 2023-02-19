Bilanço ağırlaşıyor

Türkiye’de meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açan depremlerde can kaybı sayısı 40 bin 642'ye yükseldi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son bilgileri AFAD Başkanı Yunus Sezer verdi. Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ettiğini belirten Sezer, "430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 723 kişiyi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde bir hasar tespit çalışması yapıldı. Kısa bir zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak." diye konuştu.

830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Afetzedelerin yaralarını sarmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Oktay, 257 bin 71 personelle sahadaki çalışmaların sürdüğünü aktardı. Devletin tüm gücüyle milletin yanında olduğunu vurgulayan Oktay, "Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız, 41 bin 149 Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelimiz, güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Bunun içerisinde Sahil Güvenlik dahil değil." dedi.

Oktay, barınma konusunda bir sorun yaşanmadığını, ilk günlerde yoğun şekilde talep edilen çadırların sayısının arttığını, çadır talebinin ise azaldığını dile getirerek şunları söyledi: "Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya acil ağır hasarlı konumda. Diğer bir ifadeyle 830 bin 806 binanın 407 bin 786'sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86'sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73'e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda."

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Kahramanmaraş yine sallandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi. Depremle ilgili Kahramanmaraş'ta bulunan Kriz Merkezi'ne yıkımla ilgili bir ihbar gelmediği öğrenildi. Manisa Akhisar'dan çalışmalar için gönüllü olarak gelen Tarık Mermer, "Çok hafif bir sarsıntı hissettik. Gönüllü olarak geldim. Sahada aktif şekilde çalışıyoruz. Sarsıntı olduğunda aslında biz sahada çalıştığımız için çok fazla bir şey hissetmiyoruz. Bu durumlara alıştık. Hafif sallama oldu. Yıkım olmadı" dedi.