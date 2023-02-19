‘İlişkiler gelişecek’

Fileleftheros gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hristodulidis’e tebrik mektubu göndererek Güney Kıbrıs ile ülkesi arasındaki ilişkilerin daha da ilerleyeceğine inanç belirttiğini yazdı.

Habere göre Macron, Yunanca olarak kaleme alınan mektubunda Kıbrıs sorununa BM parametrelerinde, iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde adil ve sürdürülebilir çözüm bulunmasına desteğini yineledi, “Kıbrıs ve Fransa aynı felsefeyi ve güçlü ve egemen Avrupa’yı savunuyor” ifadesine yer verdi.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell de tebrik mektubunda Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün en kısa sürede yeniden harekete geçirilmesi gereğine dikkat çekti ve bu hedefe yönelik her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Mısır Devlet Başkanı Abdül Fetah El Sisi ise telefonla arayarak tebrik ettiği Hristodulidis'i Mısır'a davet etti. El Sisi Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişkilerin ticaret, enerji, turizm ve savunma alanlarında daha da güçlendirilmesi perspektiflerinin büyük olduğunu kaydetti.

Teknokrat kabine

Bu arada Alithia gazetesi “Sınırlarını Zorluyorlar” başlıklı manşet haberinde, Hristodulidis’in ilk siyasi icraatı olan yeni kabine oluşumunun, kendisini destekleyen partilerin sınırlarını zorlamakta olduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre Hristodulidis’in hükümet kanadındaki parti başkanlarından istediği isim listelerinin oluşumuna kriter getirmesi ve istisnalar koyması, parti ileri gelenleri arasında itirazlara ve liste dışı kalanların sert tepkisine neden oldu. Hristodulidis’in taleplerini “hakaret” addederek yerine getirmemeleri için parti başkanlarına baskı yapanlar var.

Muhalefette kalan iki büyük parti DİSİ ve AKEL’den kişilere bakanlık verilmesi ihtimali de olduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in bu atamaları, DİSİ ve AKEL başkanlarına verdiği, partilere zarar vermeme sözü ile nasıl harmanlayacağının soru işareti olduğunu yazdı.