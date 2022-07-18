Güzel haber

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün karpuzun fiyatı 4, kavunun ise 7 liraya düştü. Yaz meyveleri olan kavun ve karpuzun fiyatının ucuzlaması vatandaşı memnun etti. Ancak bazı meyvelerin fiyatı ise cep yaktı. Kiraz kilosu 65 liradan tezgâha konurken, kayısı 35, şeftali 20 liradan alıcı bekledi.

Sebzelerin fiyatlarına bakıldığında ise biber 20, börülce 30, patates 15, soğan 12, lahana 10 liradan satışa sunuldu. Pazar yerine gelen vatandaşlar fiyatlarda geçen haftalara göre az da olsa bir düşüş gördüklerini ancak yaz mevsiminde olunmasına rağmen yeterli ucuzluğun sağlanmadığını ifade etti. Pazar esnafı ise üretim maliyetlerinin yükseldiğini, bunun tezgaha yansıdığını dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Domates: ₺10 Biber: ₺20 Börülce: ₺30 Patates: ₺15 Soğan: ₺12 Lahana: ₺10 Şeftali: ₺20 Kayısı: ₺35 Elma: ₺25 Erik: ₺13 Kivi: ₺30 Armut: ₺13 Muz: ₺20 Kiraz: ₺65