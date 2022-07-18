Sürücü hafif yaralandı

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Aziz Gurbanov hafif yaralandı. Kaza Aziz Gurbanov’un Lefkoşa’ya doğru seyrederken orta refüjde bulunan beton korkuluklara çarpması sonucu gerçekleşti. Sürücü takla attıktan sonra tavanı üzerinde ters duran araçtan hafif yaralı kurtuldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün saat 11.50 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolunun 10-11’inci kilometreleri arasında meydana geldi.

Yönetimindeki KU 257 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Aziz Gurbanov dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton korkuluklara çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu sürücüsü Aziz Gurbanov hafif şekilde yaralandı.

Sürücü kontrol amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

