Aniden fenalaştı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk 35 yaşındaki Hüseyin İçöz, tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta hayatını kaybetti. Girne’de Acapulco Otel’de konaklayan İçöz’ün önceki gün saat 16.00 sıralarında hayatını aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İçöz’ün ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

Ancak İçöz’ün kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Londra’da yaşamını sürdüren bir çocuk babası İçöz’ün zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Hüseyin İçöz otelin restoran bölümünde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin İçöz’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, bugün otopsi yapılacağı belirtildi.

