140’ı sürat yaptı

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında bin 442 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 386 sürücüyle ceza yazıldı, 2 sürücü tutuklanırken, 38 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre yapılan denetimlerde 140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, biri de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 386 araç sürücüsü rapor edildi.

Denetimler sırasında ayrıca, 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç da trafikten men edildi.

Alkollü sürücü aracını devirdi

Öte yandan Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Aslanköy kavşağı yakınlarında dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Havva Özdemirağ (K-27), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SL 142 plakalı araçla sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştükten sonra tavanı üzerine devrilip durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özdemirağ’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.