Saldırıların şiddeti arttı

İsrail savaş uçakları ve tankları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Saldırılar sonucu bir cami enkaz haline geldi. Hamas da Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırıları, şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail’in yoğun saldırıları, Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da Muhammed Fatih Camisine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi. Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında yıkılan cami sayısına ilişkin bilgi vermezken, Gazze’deki Vakıflar Bakanlığı daha önce 30’dan fazla caminin hedef alındığı, bunlardan bazılarının tamamen yıkıldığı, bazılarının ise büyük oranda zarar gördüğünü açıklamıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelini, yaralıları ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş sivilleri binayı boşaltmaya zorlamak için hastanenin çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğu belirtildi. Bombardımanın, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve oluşan yoğun dumanın hastaların nefes almasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, hastane yönetiminin yanı sıra yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek hastaneye sığınan sivilleri de binayı boşaltmaları için uyardığı aktarıldı.

Hastanenin kuzey kısmında üç elektrik jeneratörünün yanı sıra doğu ve kuzey kısımlarında oksijen üretim istasyonlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğu ve olası bir bombalamanın bölgede büyük yangına yol açabileceği vurgulandı.

Filistin Kızılayı, ayrıca, İsrail savaş uçaklarının bombalama tehdidinde bulunduğu hastanedeki koşulları gösteren görüntüleri de basınla paylaştı.

8 bin 5 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in haftalardır devam eden saldırılarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu 8 bin 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, yaşamını yitirenler arasında 3 bin 324 çocuğun, 2 bin 62 kadının ve 460 yaşlının olduğunu; 1020’si çocuk 1870 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Netanyahu, sorumluluğu İsrail ordusu ve Şin-Bet’e yükledi

Hamas'ın saldırısı sonrasında Gazze'yi hedef alarak büyük tepki toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik zafiyeti suçlamalarını üzerinden atmak için yeni bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’de abluka altındaki Gazze Şeridi’nden Hamas’ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’e yükledi. Netanyahu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan’a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini” savundu.

Açıklamada Netanyahu, “bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet’in (Şabak) Hamas’ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını” aktardı.

İsrail Başbakanı, “savaşın çıktığı son ana kadar” tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savundu.