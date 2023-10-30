Büyük coşku yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yıldönümü Merit Park Hotel’ de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Yamaç paraşütün iniş ve selamlamasıyla birlikte başladı. Düzenlenen kortejde kendilerine dağıtılan Türk ve KKTC bayraklarını gururla taşıyan misafirler ve otel çalışanları bayram sevincini doya doya yaşadı. Kortejin ardından gerçekleşen zeybek gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Özellikle minik misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Türk Bayraklı uçurtmalar uçurularak kutlamalara devam edildi. Aileler çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirirken söylenen marşlarda coşkuyu artırdı.

Merit Park Hotel’de Reha Arar tarafından açılan “Samsun’dan Sivas’a Sivas’tan Bağımsızlığa, Kurtuluş ve Kuruluş Sergisi” otel misafirlerinin ve ada halkının büyük beğenisini topladı. Anıtkabir arşivinden temin edinilen sergi fotoğrafları görülmeye değerdi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin fotoğraflarının sergilendiği Cumhuriyet sergisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi çetin mücadeleler ile kurulduğu anlatılıyor.

100. Yıl Cumhuriyet sergisinde 2023 yılının en başarılı Türk kadınlarının da fotoğrafları sergilendi. Sergiyi ziyaret eden misafirler bir yandan Türk kadının başarısıyla gururlanırken diğer yandan Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi fotoğraflarıyla da duygulandı. Akşam saatlerinde de devam eden kutlamalar, keman ve piyano eşliğinde vals gösterisi, misafirlerin de katılımıyla unutulmaz bir bayram senfonisine dönüştü.