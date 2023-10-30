Gurur ve sevinç

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonlarının sepetlerine görevlilerce bayrak ve posterler asıldı.

Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi.

Balonlar yaklaşık 45 dakika boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya semalarında uçtu.

İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

29 Ekim Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oluşturulan 7 kişilik ekip, aralıksız çalışarak 5 günde 1923 metrekarelik Türk bayrağı imal etti.

Sekapark'a getirilen dev bayrak, dalgıçlar tarafından denizde açıldı. Çok sayıda tekne, kıyıda da binlerce vatandaş, bu ana tanıklık etti.

Ankara’da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağı açıldı

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile İstanbul'un fethi ve Cumhuriyet'in ilanına atfen 1071, 1453 ve 1923 sayılarının toplamı olan 4 bin 447 metrelik Türk bayrağı, törene katılanlar tarafından coşkuyla taşındı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin de törende hazır bulunduğu ve 4 bin 447 metrelik Türk bayrağını kayda aldığı belirtildi.

SOLOTÜRK'ten özel uçuş gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK pilotları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi.

Öte yandan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Donanma tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirdi

Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğazı’nda yaptı.

100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı.

Boğaz'da şenlik havası

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz'da havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.