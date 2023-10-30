Törenle karşılandı

Sun Express Hava Yolları, T&T Ercan Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. T&T’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne denk gelen ilk uçuş dün saat 14.05’de T&T Ercan Havalimanı’na yapıldı. İzmir’den dün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndaki piste teker koyan ilk uçağa itfaiye tarafından “su takı” yapıldı, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından uçak ekibe ve yolculara “Ercan’a Hoş geldiniz” pankartı açılarak, ekibe çiçek takdim edildi. SXS kodu ile İzmir’den T&T Ercan Havalimanı’na Pazar, Pazartesi, Perşembe ve cuma günlerinde karşılıklı haftada dört sefer yapacak Sun Express Havayolları, bugün KKTC’ye 118 yolcu getirdi.

Yolculara bayrak dağıtıldı

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle T&T Ercan Havalimanı’nda yolculara bayrak dağıtıldı, havalimanına Atatürk maketleri yerleştirildi. Havalimanı adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Havalimanı'nda Türkiye ve KKTC bayrakları dağıtılıyor, marşlar çalınıyor. Havalimanı'na ayrıca ışıklı Anıtkabir ve Türkiye haritası önüne Mustafa Kemal Atatürk maketleri yerleştirildi.