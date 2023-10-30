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Yoğun ilgi gördü

Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali, iki gün süren renkli etkinlerin ardından tamamlandı

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Yoğun ilgi gördü
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Pınarbaşı köyünde Dikmen Belediyesi ve Pınarbaşı Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali sona erdi.
Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik etkinlikler, Alayköy Kültür Sanat Derneği Folklor ekibinin gösterisinin yanı sıra, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri yaptı.
Yedi Dağın Efesi Cemal Boransel ve ekibinin sahne aldığı festivalde, Cansu Nalbant hip hop dans show gösterisi yaptı. Ahmet Sunisi konserinin de yer aldığı festivalin finalinde Grup Gancelli konseri gerçekleştirildi.  
Festival Komite Başkanı Ömer Kadiroğlu, Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali’nin geleneksel olarak her yıl yapılacağını, önümüzdeki yıl ikincisinin düzenleneceğini kaydetti. Gecenin sonunda festivale katkı koyan sponsorlara Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali anı plaketleri verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 10:32
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