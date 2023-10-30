‘Bir günlük’ asgari ücret

Ömer KADİROĞLU

Malzeme fiyatlarının yanı sıra döviz üzerinden hesaplanan kiraların artması nedeniyle erkek ve bayan kuaförleri sürekli ayarlama yapmak zorunda kalıyor. Bugün için bir erkek saçı kesim ve yıkama 250 liradan başlıyor. Kadınlar ise boya için 500 ile 800 lira arasında para ödüyor.

Kuaförler “fiyatların yükselmesi bizim de işimize gelmiyor ama çaresiz kalıyoruz” diyor.

Kuaförler ne dedi…?

Mehmet Kanatlı (Berber)

“ Saç- sakal 250, sakal 80, saç kesimi 200 TL’dir. Maske, ağda, fön ve yıkama gibi durumlarda da ekstra 50 TL alıyoruz. Bazen müşterilerimiz gelip ense, barbet düzeltme yaptırıyorlar ancak bunlar için ücret almıyoruz. Dükkân kirası sterlin üzerinden, ihtiyacımız olan malzemeler, elektrik ve vergi gibi ödemelerimiz sürekli artıyor ve işlerimizle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Her berber farklı fiyat uyguluyor. Esnaf Zanaatkârların belirlediği fiyat listesi var ve birçoğu bu listeye uyamıyor. Bazı berberler girdi maliyetlerini hizmet fiyatlarına yansıtıyor, bazıları ise giderlerle başa çıkamadığı için işletmesini kapatıyor. Pandemide uygulanan kapanma sürecinde birçok vatandaş kendi makinalarını alıp evde saçını, sakalını kesiyordu ve bu durumu sürdüren insanlar var. Düzenli olarak haftada bir gelen müşterilerim ayda bir gelmeye başladı. Eskisi gibi işlerimiz yoktur.”

Tunç Sesseçer (Kadın Kuaförü)

“ İşlerimiz eskisi gibi olmasa da iyi gidiyor. Piyasada pahalılıktan dolayı bir durgunluk vardır. İnsanların alım gücü çok düştüğü için kuaförlerde de farklı fiyatlar uygulanıyor. Ben bir dip boyasını 550 TL’ye, bir röfleyi 4-5 bin liraya yaparsam ekmek yiyemem o yüzden fiyatlarımı minimum seviyede tutmaya çalışıyorum. İlaca ve malzemeye göre fiyatlar değişiyor. Bir dip boyası için müşteri normal boya isterse 350, organik boya isterse 500 TL fiyat uyguluyorum. Manikür 200, pedikür 300 TL. Bu fiyatlar yine biraz artacak çünkü maliyetler hergün yükseliyor. Eskisi gibi insanlar gelip bakım yaptırmıyor. Yeni dönemde çıkan elektronik aletleri alabilenler bakımını kendisi yapıyor ancak kendine önem veren ve bakan kadın zaten kuaför dükkânlarını terk etmiyor. Ancak salonların birçoğu çok fahiş fiyatlar uyguluyor.”

Vatandaşın görüşleri

Hasan Kanarya

“Berbere ayda bir gidiyorum. Saçımı kısa kesiyorum ve ayda bir gitmeyi yeterli buluyorum ancak her gittiğimde de farklı fiyatlarla karşılaşıyorum. Bu ay berberde kestirdiğim saçım için 100 lira ödedim. Sakallarımı kendim kesiyorum.”

Şenay Çocuk

“Kuaföre gitmiyorum ve kişisel bakımımı evde yapıyorum. Yılda bir kez kuaföre giderek saçımı kestiriyorum çünkü pahalılık nedeniyle çok sık gidemiyorum. Fiyatlar nedeniyle salonlara evde yapamadığımız bakımlarımız için gidiyorum. İmkanım olsa daha sık kuaförlere giderdim.”

Necati İnce

“Berbere 10 günde bir gidiyorum. Ense tıraşı, sakal gibi bakımlar yaptırıyorum. Arkadaşlarımdan ve çevremden berbere giden kişilerden edindiğim bilgi fiyatların bu ara arttığını yönündedir. 200 liradan aşağıya saç kesen olmadığı yönünde bilgi sahibiyim ancak dediğim gibi benim kardeşim berber olduğu için orada tıraş oluyorum.”

Seyfullah Kaba

“Berbere gidiyorum ancak çok sıkıntılı. İki ayda bir saç tıraşı olmak için gidiyorum. En son berbere gittiğimde saç sakal tıraşı için 200 liranın üzerinde bir rakam ödedim. Bu rakamları neye göre belirliyorlar bilmiyorum ancak ben bundan sonrası için bir makine alıp kendim evde keseceğim. Eşim de kuaföre gitmek istemiyor çünkü o da saçlarını evde boyatıyor. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasa ayda bir gider tıraşımı olurdum.”

Nevcihan Acar

“Kuaföre mecburen gidip dip boya yaptırıyorum. Dip boya için 650-850 aralığında ödeme yapıyorum. Saç kesimine hiçbir malzeme gitmiyor ve el emeği için 300-400 lira isteniyor. İmkânım olsa ve fiyatlar uygun olsa farklı şeyler yaptırmak isterdim.”

Serda Öztugay

“Kuaföre sık olmasa da özel günler olduğunda gidiyorum. Düğün, nişan gibi durumlarda kuaföre gidiyorum. Saç boyamı evde kendim yapıyorum, bir saç boyaması için 400-500 lira isteniyor o yüzden ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak kendi saçımı evde kendim boyatıyorum. Kaş aldırmak için gitmiştim en son ve o zaman da 210 lira ödedim. Fiyatlar uygun olsa daha sık olarak kuaföre giderdim.”