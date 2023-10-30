Çözüm şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy “Politis” gazetesine söyleşi verdi.

Politis gazetesi; Akansoy’u ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinden ve federal çözümün savunucusu olarak nitelendirirken, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları birleştiren unsurlardan da bahsettiğini yazdı.

Habere göre Akansoy, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğinden söz etti.

Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri veya olmayan gelişmeleri değerlendirmesi istenen Akansoy, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, BM Güvenlik Konseyi ve AB üyesi ülkelerin, Güvenlik Konseyi kararlarının dışında başka bir alternatif çözümü görmediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun bugün buzdolabına girdiğini, bunun birçok ve farklı nedeninin bulunduğunu söyleyen Akansoy, nedenleri sıralarken “Türkiye’nin AB’den beklentileri, Hristodulidis’in güven inşa etmek için bir adım ileri gitme zayıflığı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilindik çıkmaz yolu” dedi.

Akansoy, BM’nin rolünün korunmasına ayrıca iki toplumlu ilişkilerde güvenin geliştirilmesi ve ortak çalışma sektörleri için inisiyatiflerin ve alanların yaratılmasının önemine dikkati çekti.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, 6 yılı aşkın bir sürenin ardından başlamasının mümkün olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Akansoy, bunun kritik bir konu olduğunu, CTP olarak kendilerinin müzakerelerin; sağlanan uzlaşmalar çerçevesinde başlamasını ve tamamlanmasını istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “egemen eşitlik ve eşit uluslararası temsiliyet” konularındaki tavrından dolayı eleştiriler yönelten Akansoy, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlikteki hakkının bir parametre ve meşru bir talep olduğunu belirtti.