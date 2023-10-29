Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birçok mesaj yayımlandı. Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlardan yayımlanan mesajlarda 100’üncü yıl gururu yaşandığı belirtildi.

Çavuş: Yorulmadan devam edeceğiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güçle, ülkemizin gelişmesi, halkımızın mutluluk ve refahı için çalışmaya bıkmadan yorulmadan devam edeceğiz” dedi.

Çavuş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan ve Türk Milleti’nin kadın, erkek, genç demeden vatan uğruna birçok bedel ödeyerek, destansı bir mücadeleyle kurduğu ve bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün dünya ülkeleri arasında yerini aldığını kaydetti.

Berova: Yüreklerimizde hissediyoruz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yayımladığı mesajda, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı olarak, ‘Türkiye Yüzyılı’na birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.” dedi.

Ertuğruloğlu: Daha güçlüyüz

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Cumhuriyet’in 100. yılında birlikte daha güçlüyüz” diyerek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünün tüm Türk Dünyası’na kutlu olmasını diledi.

Oğuz: Gururla karşılıyoruz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, mesajında, “19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesinin, büyük bir zaferle taçlanmasının sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. Cumhuriyet atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır” dedi.

Dinçyürek: En büyük emanet

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan 'Cumhuriyet', Türk istiklâl mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür.” dedi.

