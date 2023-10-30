100’üncü yıl gururu

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100. Kuruluş yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Selahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Gazimağusa’da coşkulu tören

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıl dönümü Gazimağusa’da düzenlenen törenle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre, Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni kapsamında Zafer Anıtı’nda protokole dahil zevat ve halkın yerlerini almasıyla başlayan tören, prokotol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Zafer Anıtı’ndaki törenin ardından Namık Kemal Meydanı’na kortej yürüyüşü yapıldı.



İskele’de 29 Ekim etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü nedeniyle İskele’deki Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Anıtındaki törene ve Ecevit Meydanı'ndaki etkinliğe İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

Törende resmi geçit de düzenlendi.

Kutlamalar çerçevesinde kortej gerçekleştirildi.

Dereboyu’nda yürüyüş düzenlendi

Etkinlikler kapsamında Mehmet Akif Caddesi'nde (Dereboyu) yürüyüş düzenlendi.

Mehmet Akif Caddesi’nde yer alan etkinlikte korteje; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşmalar oldu. Konuşmalardan sonra da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu sahne aldı, ardından Gazimağusa Halk Dansları ekibinin gösterisi yer aldı.

Bisiklet sürüşü yapıldı

Ayrıca 3. Geleneksel Bisiklet Sürüşü de Kapalı Maraş’ta yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi ve Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğinde birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla “Yaşama sporla bağlan” sloganıyla yapılan etkinlikte pedallar Cumhuriyet için çevirdi.