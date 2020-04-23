Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sahte gerekçelerle sokağa çıkma izni aldıkları tespit edilen Sabri Sabriler (19), Ramazan Korkmaz (31), Ekrem Artar (41), Mehmet Çiçek (40) ve Cumali Çiçek (28) tutuklandı. Zanlılardan 19 yaşındaki Sabri Sabriler’in kendisi ve arkadaşları için 22 kez İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapıp, 16 defa izin aldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Sabri Sabriler, 31 Mart-19 Nisan tarihleri arasında cep telefonu ile İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma başvuru sitesinden, kendisi ve arkadaşları Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar, Mehmet Çiçek ve Cumali Çiçek için toplamda 22 başvuru yaptı. Zanlı sahte beyanla 16 kez izin aldı. Zanlının kendisi ve arkadaşları için gösterdiği izin gerekçelerinin yalan olduğu anlaşıldı. Polis, tespit üzerine 5 arkadaşı gözaltına aldı. Zanlılar Gazimağusa Polis Karakolu’na götürülerek, ifadeleri alındı, haklarında yasal işlem başlatıldı.