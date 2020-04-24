23 Nisan dolayısıyla Bakan Çavuşoğlu Atatürk Anıtına çelenk sundu 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün kutlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gün dolayısıyla bürokratlarıyla birlikte Lefkoşa’da Atatürk Anıtına çelenk sundu, Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“Tasada ve kıvançta biriz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın; Kıbrıs Türk halkının Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğu gün olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Türk Milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün sabah saat 08.00’de BRT’de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında halka, öğretmenlere, öğrencilere ve dünya çocuklarına seslendi.