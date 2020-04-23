‘Ekonomik kriz bizi bekliyor’

Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı Erhan Arıkan, Coronavirüs salgını sonrası kulüplerin ekonomik olarak sıkıntıya gireceğini belirterek Baf Ülkü Yurdu Kulübü olarak büyük sponsor gelirlerinin olmadığını ve altyapıya yönelmenin şart olduğunu dile getirdi.

Kulübü nasıl ayakta tutabileceğimizi konuşacağız

Arıkan salgın sonrası ekonomik boyutları teknik heyet ve futbolcularla yapılacak toplantıda görüşeceklerini belirterek “Sadece A takım değil tüm altyapı oyuncularımızla kulübü nasıl ayakta tutabileceğimizi konuşacağız” dedi.

Yabancı oyuncunun kaldırılmasından yanayız

Erhan Arıkan yabancı oyuncu konusunda kulüp olarak kaldırılması taraftarı olduklarını söyledi. Arıkan 3 yabancı oyuncularının şu anda ülkede olduğunu ve üçünün de kulübün tutmuş olduğu evde kaldıklarını ve sokağa çıkmadıklarını belirterek maçların başlayacağı günü beklediklerini söyledi.