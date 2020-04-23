Eşine bıçak çekip ‘Seni keserim’ dedi

Suna ERDEN

Son günlerde kadına şiddet vakalarında artış yaşanırken, bu kez de Mustafa Yumuşak isimli şahıs, boşanmak isteyen karısını darp etti, şikâyetçi olmaması için bıçakla tehditler savurdu.

“Beni boşarsan seni keserim. Bu evden ölün çıkar” sözlerini sarf eden zanlı, gözaltına alındığını esnada da polisin önünde tehditlerini sürdürdü.

Polis ekiplerinin yanında karısını, “Evden eşyaları alırsan seni öldürürüm” diyerek tehdit eden zanlı Yumuşak, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının tehdit için kullandığı bıçak da olay yerinde bulunarak emare alındı.

Zanlı hakkında başlatılan soruşturmayı yürüten polis, olayın önceki gün Lefkoşa’da zanlının evinde meydana geldiğini söyledi.

Polisin yanında tehditlerine devam etti

Polis memuru, zanlının Çağlayan bölgesindeki evinin içerisinde telefonuna cevap vermediği gerekçesi ile eşi D.Y. ile sözlü tartışmaya girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının bu esnada eşinin boğazını sıkıp, saçlarından çekerek darp ettikten sonra mutfaktan aldığı bıçak ile tehditler savurduğunu ifade etti.

Polis, zanlının eşine bıçağı gösterip, “Beni boşarsan seni keserim. Bu evden ölün çıkar” sözleri ile tehdit ettiğini açıkladı.

Şikâyet üzerine bir polis ekibinin olay yerine gittiğini kaydeden soruşturma memuru, zanlının yasal işlemler için Lefkoşa Adli Şube’ye götürülmek istendiği esnada eşini, “Bu evden eşyaları alırsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Bıçak emare olarak alındı

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, tehdit için kullandığı bıçağın da bulunarak emare alındığını belirtti.

Olayda darp edilen D.Y.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini, rapor temin edildiğini kaydeden polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, ifade alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.