Coronavirüs salgını, 23 Nisan coşkusunun yaşanmasına engel olmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sokaklarda coşkuyla kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamaların yapılamaması nedeniyle bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda meydanlar ve caddeler boş kaldı.

Yurdun dört bir yanında sadece resmi törenler yapılırken işyerleri ve evlerin camları, balkonları Türk bayrakları ile donatıldı. Tüm Türkiye akşam saat 21.00 sıralarında da evlerinin balkonlarına çıkıp İstiklal Marşı’nı okudu.

İstanbul

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, kendi imkânlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar.

Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, corona virüs önlemleri alınarak yapıldı. Tören alanında yer alamayan çocukları, alana konulan 100 çift ayakkabı temsil etti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende, öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çizdi

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız izini bıraktı.

Sabah saatlerinde özel uçuş için İstanbul'dan Ankara'ya giden TC-JJF tescilli Boeing 777-300(ER) tipi uçak, saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi.

Ata’ya ziyaret

TBMM'nin açılışının 100. yılında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Anıtkabir'de tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.